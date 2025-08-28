Eric Ciotti confirme : il sera candidat à Nice en mars 2026

Ce n’est pas une surprise, mais une confirmation. Il ne restait juste en effet qu’à attendre la réponse à une question : quand Eric Ciotti annoncerait-il sa candidature à la mairie de Nice? Cette annonce, il l’a faite hier, mercredi 27 août lors d’une déclaration publique au 13 heures de TF1 en direct de la Place Saint Roch à Nice. Parallèlement, le député niçois, président de l’UDR (Union des Droites pour la République) a mis en ligne sur son site Internet et présenté sur les réseaux sociaux une “Lettre au Niçois” de 20 pages dans laquelle il précise sa candidature et son programme pour les municipales des 15 et 22 mars 2026 à Nice. Le coup d’envoi d’un “duel fratricide” avec Christian Estrosi, comme le souligne Libération, et d’une campagne qui s’annonce très suivie tant sur le plan local que national. (Photo DR : la photo d’Eric Ciotti en tête de sa “Lettre aux Niçois”.)

Cette annonce s’inscrit en quelque sorte comme une suite du feuilleton national qu’Eric Ciotti avait animé l’été 2024 en quittant la présidence de LR pour se rapprocher du Rassemblement national. Une ligne rouge que, jusqu’alors, LR n’avait pas franchie. Ce que le député niçois, ancien président du Département des Alpes-Maritimes, met en avant pour sa candidature ? Il veut devenir maire de Nice, “pour rassembler, pour réunir et donner une nouvelle perspective à cette ville qui souffre”, a-t-il déclaré en préambule. Pour justifier son engagement. il met en avant les problèmes auxquels il compte s’attaquer : l’insécurité qui s’est aggravée à Nice, la situation financière jugée "extrêmement dégradée" de la ville et l’augmentation massive des impôts locaux.

Dans le quotidien Nice-Matin, celui qui a grandi dans l’ombre de Christian Estrosi (son aîné de 10 ans) explique qu’il avait hésité à se présenter en 2020 mais que le mandat actuel qui se termine l’avait convaincu de monter au créneau. "C'est le mandat des destructions d'équipements publics (Acropoles, le théâtre, le bowling, la cinémathèque), dont j'évalue le coût à 500 millions d'euros, qui ont été financés par l'impôt des Niçois", explique-il au quotidien. Eric Ciotti accuse aujourd'hui Christian Estrosi, maire depuis 2008 et élu municipal depuis quatre décennies, d’avoir "dérivé" et d’avoir pratiqué une "mauvaise gestion".

Dans son programme, le candidat promet notamment d’annuler la dernière hausse de la taxe foncière de 20% intervenue fin 2024, de lancer un plan de climatisation des écoles, d’améliorer les structures pour les personnes âgées et surtout de "restaurer la sécurité". Pour remporter cette élection, le président d'UDR compte sur son alliance avec le RN de Marine Le Pen. Elle lui apporte le soutien d’une extrême-droite localement puissante qui a totalisé 38% à la présidentielle de 2022 et gagné les sièges des 4ème, 5ème et 6ème circonscriptions aux législatives de juillet 2024.

Dans les médias, le duel Estrosi-Ciotti reflète aussi des enjeux nationaux : la recomposition de la droite et la percée de l’alliance RN-UDR face à la droite traditionnelle. Il marque le tournant politique local engagé depuis un peu plus d’un an et symbolise un affrontement entre deux visions rivales de la droite, sur fond d’alliances nouvelles et d’un contexte social et sécuritaire de rentrée très tendu.