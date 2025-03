Espace : la carte du ciel, haute précision, se dessine à Nice

Le plus grand catalogue céleste de haute précision : c’est ce que promet de réaliser la mission Gaia de l’Agence Spatiale Européenne. C’est aussi ce qui sera au coeur du symposium annuel du consortium scientifique chargé du traitement des données de la mission Gaia, symposium que l'Observatoire de la Côte d'Azur accueillera du 18 au 22 mars. Plus de 170 astrophysiciens et ingénieurs, majoritairement originaires de pays européens, vont débattre des progrès dans le traitement de données astronomiques massives et extrêmement précises.

La mission Gaia mesure avec une extrême précision la position et le mouvement des étoiles, ainsi que d'un grand nombre d'astéroïdes, galaxies et quasars. De plus, elle collecte des données permettant d'analyser les propriétés physiques et chimiques de ces objets (température, composition, luminosité, etc.). Trois catalogues complets des données ont déjà été publiés et un quatrième, le plus important parmi ceux programmés depuis le début de la mission, est en préparation pour la fin de 2025. Il contiendra cinq ans de données, une moisson sans précédent qui occupera les astronomes pendant de nombreuses années à venir.

La rencontre azuréenne permettra des échanges intenses entre des chercheurs qui travaillent en réseau, habituellement par le biais de téléconférences et de nombreuses réunions de sous-groupes. Les travaux qui auront lieu à Nice devront aboutir, d'ici deux ans, au plus grand catalogue céleste de haute précision, comprenant notamment la position, la vitesse et la distance de près de deux milliards d'étoiles, les paramètres astrophysiques (âges, températures... ) pour plus d’1 milliard, des données sur la composition chimique et les variations de luminosité de dizaines de millions d'étoiles, les données sur les objets du système solaire (350.000 astéroïdes) et (une première pour cette mission !) un grand nombre de nouvelles planètes extrasolaires. La carte 3D de l'immensité du ciel.