La CCI Nice Côte d'Azur a réuni le 9 juillet au Domaine de Valrose les acteurs économiques du département pour la 4e édition de son rendez-vous d'avant-été. L'occasion de distinguer cinq entreprises azuréennes.

Devenue un rendez-vous incontournable de la rentrée estivale, la 4e édition des Estivales de l'Éco a rassemblé entrepreneurs, dirigeants et décideurs au Domaine de Valrose à Nice. Cinq distinctions y ont été remises :

le Prix des Talents du Commerce à Palette & Tartelette , premier café-céramique de la Côte d'Azur ;

, premier café-céramique de la Côte d'Azur ; le Prix de l'Entreprise Engagée à la Brasserie du Comté, entreprise à mission tournée vers une production responsable et locale ;

entreprise à mission tournée vers une le Prix de l'Impact Territorial à In'li Paca & Corse , acteur clé du logement intermédiaire ;

, acteur clé du logement intermédiaire ; le Prix du Champion de la Croissance à TSE , pour sa trajectoire remarquable dans l'agrivoltaïsme ;

, pour sa trajectoire remarquable dans l'agrivoltaïsme ; le Prix de la Reprise Gagnante aux Toitures Barbato-Schreiber.

La soirée a par ailleurs mis à l'honneur deux réussites issues de Graines de Boss 2026 : MySunbed, start-up niçoise spécialisée dans la réservation de plages privées et d'expériences premium, lauréate nationale du concours, et L'Opticienne Verte, plébiscitée par le public lors de l'édition azuréenne pour son engagement en faveur de lunettes plus responsables.