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19 mars 2026, par Jean-Pierre Largillet

Etat de catastrophe naturelle reconnu pour Antibes, Vallauris et Colomars

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2 minutes

Une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été publiée au JO pour trois communes des Alpes Maritimes.

Une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été publiée au Journal Officiel du 18 mars au titre du phénomène “Inondations et coulées de boue” pour deux communes des Alpes-Maritimes :

  • Antibes, survenu du 27 au 28 janvier 2026 et du 3 au 4 février 2026 ;
  • Vallauris, survenu du 27 au 28 janvier 2026 ;

Il reconnaît l’état de catastrophe naturelle au titre du phénomène “Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) “ pour Colomars, survenu du 30 mars au 1er avril 2024.

Les sinistrés disposent de 30 jours à compter de la parution de l’arrêté pour déposer un état estimatif des pertes qu’ils ont subies auprès de leur compagnie d’assurance, afin de bénéficier du régime d’indemnisation.

 

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