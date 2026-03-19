Etat de catastrophe naturelle reconnu pour Antibes, Vallauris et Colomars

Une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été publiée au Journal Officiel du 18 mars au titre du phénomène “Inondations et coulées de boue” pour deux communes des Alpes-Maritimes :

Antibes, survenu du 27 au 28 janvier 2026 et du 3 au 4 février 2026 ;

survenu du 27 au 28 janvier 2026 et du 3 au 4 février 2026 ; Vallauris, survenu du 27 au 28 janvier 2026 ;

Il reconnaît l’état de catastrophe naturelle au titre du phénomène “Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) “ pour Colomars, survenu du 30 mars au 1er avril 2024.

Les sinistrés disposent de 30 jours à compter de la parution de l’arrêté pour déposer un état estimatif des pertes qu’ils ont subies auprès de leur compagnie d’assurance, afin de bénéficier du régime d’indemnisation.