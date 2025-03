Eté 2024 : la clientèle internationale revient en force sur la Côte

Bonne, la saison estivale 2024 ? Moyenne ? Mauvaise ? Si elle n’est pas encore terminée, le ton est déjà bien affirmé : l’été azuréen 2024 peut être qualifié de bon. Il est marqué par un retour des clientèles internationales, notamment américaines, et une diversification des périodes de fréquentation avec un meilleur étalement entre mai et octobre. C’est le “pré-bilan” que dresse l'Observatoire de Côte d’Azur France Tourisme. Il met en avant les résultats de l’hôtellerie qui marquent la performance 2024. Au final, avec les réservations de dernière minute, l’occupation devrait approcher les 85% en moyenne sur juillet et août, en légère hausse par rapport à l'été 2023 (+1pt) assorti d’une progression du chiffre d’affaires. (Photo DR : la 17ème édition des plages électroniques à guichet fermé à Cannes, avec 20.000 spectateurs pour chacune des trois soirées. Ici, le concert sur le sable de Laura Pérez).

Les principales tendances à retenir

Plusieurs tendances sont à retenir.

La première : une forte reprise des clientèles internationales. Les visiteurs étrangers ont largement compensé le recul des séjours nationaux en avion, notamment grâce à une hausse de 13% des arrivées aériennes internationales en juillet. Les Américains, en particulier, ont représenté environ un quart des nuitées hôtelières étrangères en juillet-août, devançant les Britanniques, les Italiens et les Scandinaves. Les clientèles moyen-orientales et asiatiques, bien que plus modestes, ont également contribué à cette dynamique, surtout dans les zones de Cannes et Monaco.

La seconde : une saisonnalité élargie avec une fréquentation estivale étendue. L’été 2024 se distingue par un allongement de la saison touristique, avec une fréquentation s’étendant bien au-delà de la période traditionnelle de juillet-août. L’afflux de visiteurs se répartit désormais de manière plus homogène entre mai et octobre, traduisant une diversification des périodes de voyage. Les réservations pour la fin août et septembre sont en nette progression, notamment avec une avance de 10 points pour les dates du 26 au 29 août, un phénomène rarement observé par le passé.

La troisième : effet de canicule, le moyen et haut-pays azuréens auront été des refuges naturels pour les locaux. En parallèle de la forte fréquentation littorale, le moyen et haut-pays azuréens continuent d’attirer les résidents locaux, notamment en quête de fraîcheur et de tranquillité. L’occupation des meublés entre particuliers dans ces zones a progressé, atteignant 69% dans le Pays de Grasse en juillet. Cette tendance se confirme en août, avec un taux d’occupation en hausse de 3 points. Ces territoires, prisés pour leurs activités outdoor, offrent une alternative bienvenue à la chaleur du littoral, tout en maintenant une affluence stable.

Quatrième tendance à noter : des résultats particulièrement remarquables pour l’hôtellerie du littoral azuréen. En juillet, l’occupation moyenne sur le littoral a atteint 86%, en hausse de 2,5 points par rapport à 2023. Nice a enregistré un taux d’occupation supérieur à la moyenne (88%), boosté par des événements majeurs comme le Tour de France. Cannes et Antibes ont également performé, avec des taux d’occupation respectifs de 86% et 84%. En août, bien que l’occupation hôtelière ait légèrement reculé de 2 points à 87%, le chiffre d'affaires hébergement a progressé de 9%, confirmant cette tendance positive.

Un "été indien" porté par les les visiteurs nord-américains et asiatiques

La saison estivale n’est pas encore terminée. Les perspectives s’annoncent prometteuses pour l’automne et l’été Indien avec des réservations aériennes internationales en hausse de 18% entre août et octobre. “Cet engouement, porté par les visiteurs nord-américains et asiatiques, laisse présager un été indien des plus favorables” note l’observatoire. “Avec une occupation hôtelière moyenne qui devrait rester supérieure à 80% jusqu’à septembre, la Côte d’Azur s’impose comme une destination durablement attractive, confirmant son statut de terre d’accueil pour des visiteurs en quête de diversité, d'événements culturels et de nature”.