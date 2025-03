Etude Reech 2025 : flash sur les réseaux sociaux et les influenceurs

Fin 2024, les audiences de YouTube ont dépassé celles de la télévision traditionnelle. Dans le volet “Internet” un palier a été franchi en France. En comptabilisant plus de 42 millions d’usagers pour un temps moyen de 41 minutes par personne chez les 15-49 ans, la plateforme YouTube dépasse TF1, première chaîne française. C’est ce que révèle Reech spécialiste du marketing d’influence, dans son étude 2025 qui s’est attachée à l’évolution des consommateurs dans leur rapport aux réseaux sociaux et aux influenceurs. Voici ce que l'on peut retenir de cette étude. (Image JaanaxAI)

Un marché de l'influence en croissance

Le marché de l'influence continue de croître, avec une évolution notable du rapport des Français envers les créateurs de contenu. En deux ans, la notoriété des créateurs de contenu a augmenté, surtout chez les 18-34 ans (71%), tandis que les réseaux sociaux ont dépassé la télévision en termes de préférence. Cependant, le temps passé sur ces plateformes a diminué pour les gros consommateurs (3h et plus), passant de 16% en 2023 à 13% en 2025. Les jeunes (18-34 ans) restent les plus actifs, passant en moyenne 1h54 par jour sur les réseaux sociaux, contre 52 minutes pour les 35-54 ans et 41 minutes pour les 55 ans et plus.

LinkedIn en montée, X en descente

Facebook reste le réseau social le plus utilisé, malgré son image de "réseau des vieux", tandis qu'Instagram et TikTok progressent. LinkedIn surprend avec une forte augmentation d'utilisation, et BeReal fait son entrée dans le classement. En revanche, X (ex-Twitter) connaît un déclin significatif. Les créateurs de contenu sont désormais plus suivis que les célébrités, avec une préférence pour les artistes, les passionnés et les entrepreneurs, au détriment des stars de la télé-réalité et des personnalités publiques.

72% des consommateurs exigent la transparence des partenariat

Les utilisateurs recherchent principalement du divertissement, de l'apprentissage et de l'inspiration auprès des créateurs de contenu. L'humour, la food et la mode sont les sujets les plus populaires, tandis que la beauté et les contenus familiaux perdent de l'intérêt. Les créateurs sont perçus de manière très positive, mais 92% des utilisateurs sont prêts à cesser de suivre un créateur en cas de désinformation ou de surconsommation. Les publicités réalisées par les créateurs sont les plus appréciées, et 72% des consommateurs exigent la transparence des partenariats.

Les réseaux sociaux ont dépassé la télévision

Les réseaux sociaux deviennent le média le plus indispensable, dépassant légèrement la télévision (55% contre 54%). Cette tendance est encore plus marquée chez les jeunes (77% des 18-34 ans). Le secteur de l'influence est de mieux en mieux compris, avec une amélioration de la connaissance du modèle économique des créateurs, bien que leur rémunération soit souvent surestimée. Les partenariats d'influence sont un levier important pour les marques, et le secteur semble en bonne voie pour continuer à se développer, notamment en complétant ou remplaçant certains médias traditionnels. A tenir compte bien sûr dans cette étude de la position de Reech comme agence de marketing d’influence.