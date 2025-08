Euclid : un lancement très suivi à Cannes et à Nice

C’est un lancement qui sera suivi tout particulièrement à Cannes chez Thales Alenia Space et à Nice à l'Observatoire de la Côte d'Azur : celui d’Euclid. La Côte d’Azur est en effet impliquée à double titre dans cette mission exceptionnelle. Le satellite Euclid, qui sera lancé demain samedi 1er juillet 2023 à 17h11, va en effet tenter de percer les secrets de l’Univers en explorant la composition et l’évolution de l’Univers sombre. Un satellite qui était sorti des salles blanches cannoises en avril dernier pour son voyage vers Cap Canaveral en Floride, tandis que l'Observatoire de la Côte d’Azur est l’une des parties prenantes de cette grande mission grâce à ses chercheurs et chercheuses qui vont y être impliqués. (Photo DR : un dessin du satellite Euclid).

A la recherche des matières et énergies noires

Pendant 6 ans, la mission Euclid de l’Agence spatiale européenne (ESA) à l’aide de son télescope spatial produira une carte de l’Univers à grande échelle à travers l’espace et le temps en observant des milliards de galaxies jusqu’à 10 milliards d’années-lumière, sur plus d’un tiers du ciel. Euclid éclaircira le phénomène de l’expansion de l’Univers et son accélération en essayant de décrypter le rôle de la gravité et la nature, encore inconnue à ce jour, des matières et énergies noires qui représentent plus de 95% de la masse et de l’énergie de notre Univers.

Le laboratoire Lagrange dans plusieurs groupes de travail scientifiques

Le laboratoire Lagrange assure depuis 2012 la responsabilité du Workpackage Clusters of galaxies Implementation de l’Organisation Unit LE3 du Segment Sol Scientifique conjointement avec l’INAF, Trieste. Ce groupe de travail coordonne l’implémentation des algorithmes visant à détecter, caractériser et analyser les propriétés de regroupement des amas de galaxies. Il coordonne le pipeline dédié aux amas du Segment Sol et coordonne la réalisation du catalogue d’amas de galaxies d’Euclid.

Ce n’est pas le seul groupe de travail scientifique dans lequel est impliqué le laboratoire. Il participe également à des groupes dédiés à l’utilisation des amas de galaxies comme sondes cosmologiques, à l’évolution des galaxies, à la réalisation de simulations numériques. Il coordonne le groupe de travail scientifique dédié au système solaire, et est également responsable des simulations stellaires True Univers.

La touche finale du satellite dans les salles blanches cannoises

Dans ce projet au long cours et multi sites de construction du satellite, Thales Alenia Space Cannes avait mis la touche finale. Euclid doit recueillir le maximum de données autour de l’énergie et de la matière noire et étudier l’expansion de l’Univers au cours des dix derniers milliards d’années. Pour atteindre ces objectifs scientifiques ambitieux, expliquait l’ESA, “Euclid doit répondre aux principales exigences que sont la qualité et la stabilité du système optique intégré, la vitesse et l’exactitude du sondeur cosmique, la précision et la stabilité du pointage ainsi que la capacité à transmettre, avec précision et fiabilité, l'impressionnante quantité de données scientifiques acquises en orbite.”

C’est sur ce point qu’est intervenu tout particulièrement le site de Cannes qui, pour la conception du système, a proposé de s'appuyer sur l'expérience acquise avec la plate-forme Herschel / Planck, qui s'est montrée particulièrement fiable. Composante majeure du satellite, le modèle Thermo-structurel avait réussi en 2018 à Cannes les essais de qualification thermique et avait été soumis aux tests de qualification mécanique. C’est aussi à Cannes qu’a été effectué en début d’année la revue d’acceptation finale. Place maintenant à la grande aventure dans l’espace qui va s’ouvrir demain et se prolongera sur six années.

Photo DR : le satellite Euclid en phase terminale dans une des salles blanches cannoises.