EURECOM : un taux de réussite exceptionnel dans un appel à projet européen

Une belle reconnaissance de la qualité de ses travaux de recherche pour EURECOM, l’école d’ingénieurs du numérique de Sophia Antipolis : trois de ses projets ont été sélectionnés pour un financement dans le cadre du troisième appel européen SNS JU 2024 (SNS pour Smart Networks and Services et JU pour entreprise commune européenne). L'objectif était de faire progresser les réseaux et services de communication de nouvelle génération et pour mieux comprendre la portée du résultat d'EURECOM, il faut savoir que ce taux de réussite est tout à fait exceptionnel : sur les 16 projets sélectionnés à l’échelle européenne pour recevoir un financement (un montant global de 127 M€), l’école et centre de recherche sophipolitain en remportent 3.

Ces trois projets sélectionnés d’EURECOM sont :

G-DALI. Fournir un cadre d’IA de bout en bout pour la 6G, en intégrant l’expérimentation de l’IA en tant que service, l’analyse des données et le stockage

Fournir un cadre d’IA de bout en bout pour la 6G, en intégrant l’expérimentation de l’IA en tant que service, l’analyse des données et le stockage Flecon-6G . Donner vie à la vision d’un “réseau de réseaux 6G intelligent” en proposant une architecture 6G flexible, sécurisée et ouverte

. Donner vie à la vision d’un “réseau de réseaux 6G intelligent” en proposant une architecture 6G flexible, sécurisée et ouverte 6G-Versus. Se concentrer sur l’intégration de technologies durables dans cinq industries respectueuses de l’environnement, en utilisant des plateformes 6G innovantes pour optimiser les données et les processus de prise de décision.

Les résultats de ce troisième appel à propositions ont été annoncés la semaine dernière au 5G-Techritory à Riga, par SNS JU. L’appel 2024 avait été lancé pour des projets visant à offrir des innovations de pointe, à développer des plateformes expérimentales et à mener des essais à grande échelle, en stimulant une recherche de classe mondiale et en façonnant l'avenir numériquement connecté du monde.

La SNS JU a reçu une réponse très fournie avec des demandes de subventions totalisant 863 millions d'euros, soit plus de 7 fois le financement disponible, est-il expliqué. Les propositions provenaient de 1.874 candidats de 33 pays européens, “ce qui démontre la profondeur de l'expertise au-delà de la 5G/6G dans toute la région”. Les 16 projets sélectionnés dans le cadre de ce troisième appel aideront 301 bénéficiaires de 25 pays à développer et à déployer des infrastructures, des plateformes et des services de réseau de nouvelle génération.