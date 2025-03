Eurobiomed : Claire Naussac nommé directrice Accompagnement et croissance

Eurobiomed, le pôle de compétitivité Santé des régions Sud et Occitanie, renforce son équipe de direction avec la nomination de Claire Naussac en tant que Directrice Accompagnement et Croissance des entreprises du pôle. Cette équipe propose aux entreprises innovantes des services d’accompagnement stratégique et d’accélération dans l’atteinte des étapes clés du développement de l‘entreprise (levée de fonds privés, partenariats stratégiques, réglementaire, ouverture au marché européen … etc).

Agée de 43 ans, diplômée d’AgroParisTech, Claire Naussac apporte plus de 20 ans d’expérience à l’interface entre le business et l’innovation dans le domaine de la santé, avec une expertise particulière en gestion de projets et d’équipes, ainsi qu’en stratégie de développement. Elle connaît bien l’écosystème régional après avoir notamment passé plus de 12 ans dans la SATT Sud Est et dans la biotech marseillaise Innate Pharma. Avant de rejoindre Eurobiomed, elle a travaillé chez Truffle Capital, société de capital-risque spécialisée en healthtech, en tant qu’Operating Partner accompagnant notamment les biotech du portefeuille de Truffle Capital sur les levées de fonds et le business development.