Eurobiomed relabellisé pour la période 2023-2026

Au service de la mise sur le marché des innovations en santé du territoire, Eurobiomed annonce avoir été relabellisé pôle de compétitivité santé des régions Sud Provence Alpes Côte d’Azur et Occitanie pour la période 2023-2026. Avec cette labélisation, qui est dans sa Phase V, le gouvernement et les Régions renouvellent leur confiance aux pôles de compétitivité. Cette étape vise à promouvoir une nouvelle orientation en adéquation avec les écosystèmes locaux, les priorités des régions qui pilotent la politique avec l’État, et en cohérence avec les priorités nationales, notamment celles du plan France 2030.

Sur la période 2023-2026, Eurobiomed va déployer une feuille de route ambitieuse en accompagnant les projets innovants d’excellence avec des programmes plus personnalisés sur des thématiques bien identifiées avec en priorité la santé numérique, la biothérapie et la bioproduction, mais aussi les dispositifs médicaux et les maladies infectieuses.