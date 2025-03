EuroCloud lance à Sophia un nouveau cycle de conférences

Association qui regroupe les acteurs des Cloud Computing présents en France, EuroCloud inaugure à Sophia Antipolis une série d’événements en France autour des enjeux du Cloud pour les PME et ETI. Baptisé "Cloud is NICE", le rendez-vous aura lieu le 26 avril au Village by CA de Sophia de 14 à 20 heures. Il portera sur les principaux enjeux que les PME et les ETI doivent relever pour consolider leurs solutions informatiques : Cybersécurité, nouveaux modes de production et de consommation des données, Cloud éco-responsable, inclusion de toutes les compétences,…

Tout au long de l’après-midi les participants pourront se retrouver pour des échanges en tête à tête en parallèle aux trois tables rondes de cette conférence (Cloud Computing, efficacité énergétique et environnementale, Ma PME est-elle concernée par la Cybersécurité ?, Tech & Inclusion : Ensemble vers l’Avenir, découvrez Comment ?).