Europe : 81 député.e.s à élire en France dimanche 9 juin

Les élections européennes ont lieu dimanche 9 juin. Au total, 81 député.e.s européen.ne.s seront élu.e.s en France en 2024, soit deux de plus que lors des élections de 2019. Le Parlement européen, quant à lui, comptera 720 député.e.s contre 705 actuellement. Les élections se font au suffrage universel direct à un tour. La législation de l'UE garantit la représentation proportionnelle : le nombre de sièges obtenus par chaque parti sur le nombre total de sièges de député.e.s dépend du nombre de votes recueillis par leur parti. En France, les listes sont fermées, les électeur.rice.s ne peuvent donc pas changer l’ordre des candidat.e.s sur les listes.

Tout.e citoyen.ne âgé.e d’au moins 18 ans et inscrit.e sur les listes électorales communales, consulaires ou complémentaires peut voter. Il est aussi possible de voter par procuration. Comme pour les autres élections, les bureaux de vote sont habituellement ouverts de 8 heures à 18 heures, mais ces horaires peuvent varier et dans certaines villes, ils peuvent rester ouverts jusqu’à 20 heures.

Ainsi, les bureaux de vote ferment à 20h à Antibes, Aspremont, Cagnes-surMer, Cannes, Carros, Grasse, Le Cannet, Mandelieu-la-Napoule, Menton, Mouans-Sartoux, Mougins, Nice, Roquebrune-Cap-Martin, Saint-André-de-la-Roche, Saint-Laurent-du-Var, La Trinité, Valbonne, Vallauris, Vence et Villeneuve-Loubet.

A noter également que 7 communes sont équipées de machines à voter électroniques : Antibes (partiellement), Mandelieu-la-Napoule, Mougins, Saint-Laurent-du-Var, Valbonne, Vence et Villeneuve-Loubet.