Un événement : The Ocean Race Europe 2025 fait étape à Nice

Nice sera fin août le seul port français de The Ocean Race Europe 2025 et accueillera les 7 équipages IMOCA, les formules 1 des monocoques, lancés dans une traversée de sept semaines à travers l’Europe. Partie le 10 août depuis Kiel, en Allemagne, cette course au large exceptionnelle, qui associe le sport à l’engagement européen et à la défense des océans, se terminera à Kotor, au Monténégro, le 20 septembre. Elle se jouera en six étapes dont celle de Nice entre Carthagène et Gênes. ( Photo Vincent Curutchet/The Ocean Race Europe 2025)

L’étape niçoise se tiendra du 29 au 31 août, avec arrivée le 29, remise des prix le 30 et départ pour l’étape suivante, Gênes, le 31. Au programme des trois jours nautiques, le village “Ocean Live Park”, installé quai Amiral Infernet, sera ouvert de 10 à 22 heures (jusqu’à 19 heures le dimanche). Des animations pédagogiques, immersions à bord d’IMOCA, des conférences, de la restauration et de la musique seront proposées. Une parade nautique est également prévue le samedi, et le départ dimanche sera retransmis sur écrans géants. Le passage de la flotte sera visible aussi depuis Monaco dimanche soir.

Inscrite au calendrier du Championnat IMOCA Globe Series, The Ocean Race Europe rassemble quelques-uns des meilleurs équipages de la flotte actuelle. Parmi les grands noms engagés : Yoann Richomme à la barre de Paprec Arkéa, Ambrogio Beccaria et son équipe sur Allagrande Mapei Racing, Rosalin Kuiper qui mènera l’équipage de Holcim-PRB, Paul Meilhat à bord de Biotherm ou encore Boris Herrmann à la tête de Team Malizia. Il s’agit d’une flotte internationale, avec des marins issus de treize pays – France, Royaume-Uni, Suisse, Portugal, Pays-Bas, Canada, Allemagne, États-Unis, entre autres – et un niveau de compétition rarement atteint. On compte parmi eux onze skippers du dernier Vendée Globe, et six anciens vainqueurs de The Ocean Race !

L’occasion aussi pour Nice, après avoir accueilli en juin la 3e Conférence des Nations Unies sur l’Océan, “de recevoir pour la première fois, et pour la seule escale française The Ocean Race Europe, une course à la voile qui valorise l’esprit d’équipe, relie des ports européens et collecte des données scientifiques précieuses pour les chercheurs”, souligne Christian Estrosi, maire de Nice. Et de rappeler que la ville “confirme ainsi sa capacité à accueillir des manifestations internationales et sa volonté de valoriser toutes les initiatives visant à préserver durablement nos océans”.