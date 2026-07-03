À l'occasion des Rencontres de l'Évènementiel, son congrès annuel tenu du 1er au 3 juillet à Mandelieu et Cannes, l'Union Française des Métiers de l'Évènement (UNIMEV) a publié une déclaration réaffirmant le rôle stratégique de la filière dans l'économie française. Dans ce texte, les co-présidents Béatrice Cuif-Mathieu et Philippe Pasquet rappellent que la capacité de la France à accueillir, rassembler et rayonner à travers ses salons, congrès, événements d'entreprise, foires et événements sportifs “n'est pas un secteur parmi d'autres” mais “un levier de souveraineté économique, de diplomatie et d'influence". Ils citent en exemple trois rendez-vous récents, Choose France, Eurosatory et VivaTech, comme "trois démonstrations éclatantes de ce que la France peut offrir au monde", tout en soulignant que ce potentiel ne peut se déployer pleinement que s'il est "porté, soutenu et amplifié par une ambition politique à la hauteur des enjeux".

Sur cette base, UNIMEV appelle solennellement les candidates et candidats à l'élection présidentielle de 2027 à intégrer l'évènementiel, les salons, les congrès, les événements d'entreprises, les foires et les événements sportifs en bonne place dans leurs projets pour la France. L'organisation professionnelle, qui fédère plus de 430 adhérents représentant 85 % de l'activité du secteur en valeur, rappelle que la filière pèse environ 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel pour près de 40 000 emplois directs. Selon son Event Data Book 2026, premier bilan actualisé depuis 2019, le secteur a désormais retrouvé ses niveaux d'avant-crise avec 10,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, près de 4 000 entreprises et 38 000 salariés. Pour UNIMEV, soutenir cette filière revient à soutenir directement l'attractivité de la France, ses secteurs d'excellence, ses territoires, ses emplois et l'image du pays à l'international.