EVER Monaco : une édition exceptionnelle pour le 20e anniversaire

Une édition exceptionnelle pour EVER Monaco cette année : l’événement pionnier dans la mobilité durable et les énergies renouvelables fête son 20ème anniversaire les 15 et 16 octobre (9 à 18 heures) et a choisi de le célébrer dans l’écrin prestigieux du One Monte-Carlo. Depuis 2006, il présente et promeut les technologies destinées aux solutions de transport et d’énergie du futur. L’accent s’étend aux transports individuels, collectifs et industriels, englobant les domaines terrestres, maritimes et aériens ainsi qu’aux nouvelles technologies dans ces domaines. (Photo DR : la mobilité électrique au coeur d'EVER Monaco).

Placé sous le signe de l’innovation et de la transition énergétique, le forum 2025 entend marquer les esprits en mettant à l’honneur ces 20 ans d’innovations, d’engagements et de solutions concrètes pour un avenir plus durable. Durant deux jours de nombreux acteurs de la mobilité, start-ups, industriels, experts et institutions présenteront leurs dernières avancées en la matière, ainsi que des projets pionniers.

Au programme sont inscrits un concours de startups richement doté, des tables rondes, une exposition et trois conférences-événements pour “penser demain”. En marge des tables rondes, véritable marqueur identitaire de la manifestation, elles réuniront dirigeants, experts et leaders d’opinion autour de sujets stratégiques : Quand luxe et RSE se rejoignent ; 20 ans de mobilité en Principauté ; EVER Monaco en avance sur son temps : les défis des prochaines décennies.

Autre événement phare du salon, le concours de startups mettra en lumière les jeunes entreprises les plus innovantes dans les domaines de la mobilité, de l’énergie et des technologies vertes. Près de 20.000 € de prix seront attribués, offrant aux lauréats un tremplin unique pour accélérer leur développement. “EVER Monaco a su évoluer avec son temps et anticiper les grands enjeux environnementaux comme technologiques” rappelle Sébastien Lubert, président de l’association. Un engagement qui reste au cœur de cette 20ème édition.