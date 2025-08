EVER Monaco s’ouvre à la mobilité aérienne durable

C’est un format nouveau, avec une ouverture à toutes formes de mobilité durables, que propose la 18ème édition d’EVER Monaco les 11 et 12 mai 2023 à l’Espace Fontvieille. Suivant son ADN (penser le futur de nos déplacements et des énergies qu’ils utilisent ), elle s’élargit à la mobilité aérienne propre et compte accueillir les nouveaux acteurs de ce domaine en pleine transformation. (Photo DR : l’exposition s’était déjà ouverte l'an dernier avec succès aux véhicules industriels).

Après avoir adressé un nombre de thématiques toujours plus large, qu’il s’agisse de voitures, de deux-roues, d’éléments de mobilité douce, de véhicules industriels, d’habitat durable ou de construction propres, l’exposition monégasque s’élargit ainsi tout naturellement au domaine de la mobilité aérienne, alors que les premiers prototypes de voiture volante ou d’hélicoptère électrique sont prêts. “L’urgente décarbonation de notre économie est désormais possible dans tous les secteurs, et nous souhaitons soutenir les secteurs les plus émissifs dans leur démarche de réduction de leur empreinte environnementale en favorisant des synergies et des prises de conscience" a souligné S.E.M. Bernard Fautrier, président d’EVER Monaco

Dans les tables rondes qui sont au cœur de l’exposition, toutes les thématiques qui constituent notre avenir énergétique, nos déplacements, notre habitat et tout ce qui s’y rapporte seront traitées au cours des deux journées. A l’intérieur et autour du Chapiteau, lieu emblématique du Festival International du Cirque de Monaco, l’exposition sera totalement reconfigurée pour accueillir les véhicules électriques les plus volumineux en marge de l’espace Ride & Drive, zone de départ des essais routiers.

EVER Monaco reste un événement ouvert à tous, particuliers, professionnels et institutions. L’accès est gratuit, comme toutes les activités proposées : essais de véhicules, tables rondes thématiques, animations.