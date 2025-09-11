Evo 2025 à Nice : un record mondial avant même le coup d’envoi

Un événement ! EVO France 2025, la première édition européenne d’EVO (Evolution Championship Series), le plus grand tournoi mondial de jeux de combat, aura lieu au Palais des Expositions de Nice du 10 au 12 octobre. Une édition niçoise qui bat déjà des records : celui de l’internationalité. Ainsi 93 pays seront représentés, une première dans l’histoire du versus fighting. Près de 5 000 compétiteurs venus des cinq continents – des États-Unis au Japon en passant par l’Afrique et l’Australie – se préparent à en découdre dans une ambiance qui s’annonce électrique.

Les tournois phares affichent également des records de participation en Europe : Street Fighter VI, Tekken 8, Guilty Gear ou encore Granblue Fantasy Versus voient leurs inscriptions dépasser tous les précédents. “Avec 93 pays représentés, Evo France prouve à quel point la France, la Région Sud et la ville de Nice sont des destinations attractives pour les publics esports du monde entier”, souligne aussi Bertrand Amar, Head of esports de Webedia, co-producteur du tournoi.

Soutenue par la Métropole Nice Côte d’Azur, l’organisation a prévu une expérience immersive : grandes finales chaque jour, stands d’éditeurs avec annonces exclusives, animations et une Artist Alley dédiée à la culture du versus fighting. Les visiteurs pourront aussi profiter d’une fan zone gratuite à la Gare du Sud, où tournois et démonstrations seront diffusés sur écrans géants. Lieu festif par excellence, la Gare du Sud accueillera également l’after party d’Evo France, offrant un cadre convivial pour prolonger les rencontres entre joueurs et spectateurs.

Au-delà de la compétition, Nice a su aussi s’affirmer comme capitale esport. Déjà habituée aux grands rendez-vous internationaux (Tour de France, Coupe du monde féminine 2019, Jeux Olympiques 2024) la ville conforte aujourd'hui sa place de carrefour du numérique et du jeu vidéo en accueillant avec brio un tournoi qui devrait marquer l’histoire de l’esport mondial.