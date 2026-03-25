“Expérience ALPHA” à Nice : une immersion dans l'univers des aviateurs

Une immersion exclusive dans l’univers des aviateurs : c’est ce que propose le salon “ Expérience ALPHA” qui atterrira samedi 28 mars, de 10h à 19h, sur le quai Amiral Infernet au centre des congrès OcéaNice. Pour sa 6e édition, cet événement conçu par l'armée de l'Air et de l'Espace invite les jeunes Niçois à une immersion inédite dans six domaines clés : préparation sportive, fusiliers commandos, renseignement, maintenance aéronautique, contrôle aérien et pilotage. À chaque stand, une activité concrète : s'entraîner avec des moniteurs sportifs, planifier une opération de renseignement, guider un avion ou encore prendre les commandes sur simulateur de vol.

La pièce maîtresse de cette édition ? Une imposante maquette de drone (4m x 3m) moyenne altitude longue endurance, autour de laquelle animations pédagogiques et visuelles donneront vie aux métiers de l'aéronautique militaire. Au-delà du spectacle, le salon est avant tout un tremplin professionnel. Des aviateurs de la base aérienne d'Istres et des conseillers en recrutement seront présents toute la journée pour échanger avec le public et présenter les opportunités qu'offre l'institution — des 4 000 postes ouverts chaque année aux 600 places proposées en 2026 dans le cadre du Service National Universel.

Entrée libre, pour tous ceux qui rêvent de s'envoler.