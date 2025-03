Expert : la tendance du personnage biodigital, par Françoise Muller

Un biodigital est un personnage virtuel hyperréaliste, créé par ordinateur, qui ressemble trait pour trait à un humain. Sur les réseaux sociaux, certains biodigitaux sont déjà suivis par des millions de personnes. Ils partagent des photos, discutent avec leurs fans ou font la promotion de marques. Derrière leur apparence humaine se cache en réalité une intelligence artificielle.

Lil Miquela est "La" biodigitale la plus célèbre. Créée en 2016, elle compte aujourd'hui de plus de 3 millions de followers sur Instagram et 3.5 millions d'abonnés sur Tik ToK. Avec ses photos de mode et lifestyle, ses prises de position sur des sujets de société, elle ressemble à une adolescente californienne ordinaire.

Pourtant, Lil Miquela n'existe pas physiquement. C'est le fruit du travail des ingénieurs de Brud, une startup de Los Angeles spécialisée dans les personnages virtuels. Son apparence, ses mouvements, ses expressions sont générés par ordinateur.

De plus en plus d'influenceurs brouillent les frontières entre réel et virtuel sur Instagram. Entre être humain, robot humanoïde et avatar numérique, leur identité ambiguë intrigue et fascine.

Cette stratégie de communication auprès des jeunes accroît la popularité de ces influenceurs et renforce le storytelling. Les grandes marques n‘hésitent pas collaborer avec ces profils originaux engageant de large audience !

L'utilisation de ces personnages semble un pari réussi jusqu'à présent pour augmenter notoriété, engagement et récits marketing. Le futur le confirmera mais la tendance existe bel et bien même si elle fait débat sur le plan de la législation.

Françoise Muller