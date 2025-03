Extension de l’aéroport : les opposants organisent une réunion d'information

Alors qu’est attendue la décision de la Cour d'appel de Marseille concernant la régularisation du permis de construire de l’extension de l’aéroport, l'Alliance Ecologique et Sociale 06, collectif d'une vingtaine d'associations environnementales, sociales et de syndicats, organise une réunion d’information pour sensibiliser les riverains. Elle aura lieu mercredi 29 janvier à 17h30 à l'hôtel IBIS Nice aéroport, et sera animée par deux expert-es, la Dr Véronique Mondain (présidente de l’association Santé Environnement 06 ) et Airy Chrétien (Collectif Citoyen 06). Pour les opposants “la future extension impacterait considérablement la qualité de vie déjà dégradée” des riverains et les exposerait à de “dangereux risques sanitaires”.