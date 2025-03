Extension de l’aéroport : un référé déposé pour une suspension des travaux

Les opposants à l’extension du Terminal 2 de l’aéroport de Nice, qu’ils présentent comme “véritable bombe écologique et sanitaire”, engagent une action supplémentaire en justice. La semaine dernière, après leur victoire en décembre à la Cour Administrative d’appel de Marseille, France Nature Environnement 06, soutenue par l’Alliance Ecologique et Sociale 06 et des citoyens, avaient déposé un pourvoi en cassation en Conseil d’Etat pour faire annuler définitivement le permis de construire de l’extension. Aujourd’hui, en complément, un référé suspension pour faire suspendre immédiatement les travaux a été déposé, considérant en effet que “la Justice ne peut - en même temps - juger illégal un permis de construire et laisser poursuivre les travaux."

“Il est totalement incohérent de laisser les travaux d’extension se poursuivre alors même que le permis de construire est illégal puisque la Cour Administrative d’Appel de Marseille a jugé que l’étude d’impact, réalisée par l’aéroport de Nice, était entièrement à refaire car elle ne prenait pas en compte les effets délétères sur l’environnement et la santé, dus à l’explosion du trafic aérien permis par cette extension” ont-il noté dans un communiqué.