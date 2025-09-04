Extension du Terminal 2 de l’aéroport : la justice examine le recours aujourd’hui

Quel sera le résultat du recours lancé en justice contre l’extension du Terminal 2 de l’aéroport Nice Côte d’Azur ? Accepté ? Rejeté ? On devrait le connaître rapidement maintenant. La cour administrative d’appel de Marseille examine aujourd’hui, jeudi, le recours déposé par France Nature Environnement 06, comme le signale Nice-Matin. (Photo WTM : prise l'an dernier, cette photo montre des travaux déjà largement avancés)

Les opposants, réunis autour du Collectif citoyen 06 demandent l’annulation des permis de construire accordés entre 2020 et 2025, ainsi qu’une indemnisation. Ils dénoncent un projet incompatible avec l’urgence climatique, affirmant que l’extension entraînera une hausse des émissions de gaz à effet de serre, contrairement aux arguments avancés par Aéroports de la Côte d’Azur. Le rapporteur public estime que l’étude d’impact complémentaire réalisée en 2024 a régularisé le dossier. Mais il reconnaît néanmoins que le recours initial était justifié.

Sur le terrain, les travaux sont toutefois déjà largement engagés. Ils se poursuivent avec l’ouverture progressive de nouvelles infrastructures : espaces commerciaux, contrôle des passeports et future darse permettant l’accès direct à six postes avion. Le nouvel aérogare, incluant une vaste zone d’enregistrement, doit être inauguré début 2026.

La décision judiciaire devrait être rendue d’ici deux à trois mois. Les associations environnementales ne relâchent pas pour autant la pression. Elles appellent à une manifestation publique ce samedi 6 septembre, à 11 heures au départ de la gare Nice-Saint-Augustin, pour réaffirmer leur opposition au projet.