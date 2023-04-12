Fermer le menu
12 avril 2023, par Jean-Pierre Largillet

#Emploi

In Extenso PACA va recruter 80 collaborateurs en 2023

In Extenso Provence-Alpes-Côte d’Azur prévoit de recruter 80 nouveaux collaborateurs cette année, principalement dans les métiers de la comptabilité, de l’audit et de la paie. Les recrutements sont ouverts à des candidats de tous niveaux d’expérience, y compris les juniors, et le groupe recherche des profils issus de formations diverses. In Extenso, qui explique que sa performance tient dans la satisfaction de ses collaborateurs, est engagé dans leur formation et leur bien-être avec une équipe de formateurs internes et une labellisation Great Place to Work récemment obtenue.

