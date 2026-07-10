La Fédération des Associations et Corporations Étudiantes des Alpes-Maritimes (FACE06) a officiellement ouvert un nouveau chapitre de son histoire à l'occasion de son assemblée générale et de la passation de mandat entre les équipes 2025-2026 et 2026-2027. Après une année présidée par Lucas Bonfils, c'est Audrain Roux qui prend désormais la tête de la fédération. Ce rendez-vous annuel a permis de dresser le bilan de l'exercice écoulé, marqué notamment par la création d'un pôle "Représentation & Engagement" afin de renforcer la présence de la FACE06 dans les instances universitaires et institutionnelles, ainsi que par la mise en place d'un poste de vice-trésorier consacré à la recherche de financements et de nouveaux partenariats. (Photo DR : le nouveau bureau de FACE06).

Fort de ces acquis, le nouveau bureau entend inscrire son action dans la continuité tout en ouvrant une nouvelle phase de développement. Quatre grandes priorités ont été définies pour le mandat 2026-2027 : restaurer l'équilibre interne de la fédération, renforcer son rôle fédérateur auprès des associations étudiantes, promouvoir davantage sa représentativité et consolider son attractivité. L'objectif est également de poursuivre les actions de proximité en faveur des étudiants, qu'il s'agisse des dispositifs de solidarité, de la vie de campus, de l'insertion professionnelle ou des actions de sensibilisation.

Dans un contexte où les étudiants restent confrontés à de nombreux défis (précarité, santé mentale, accès aux études ou engagement citoyen), la FACE06 souhaite conforter sa place d'interlocuteur privilégié auprès des établissements d'enseignement supérieur, des collectivités et des pouvoirs publics. Le nouveau mandat s'articulera autour de trois maîtres mots : Consolider, Mobiliser, Rayonner, avec l'ambition de fédérer toujours davantage les associations étudiantes et de faire entendre la voix des étudiants des Alpes-Maritimes, tant à l'échelle locale que nationale.