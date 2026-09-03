Accompagnés de leurs aidants, les trente patients atteints ou en rémission de cancer relieront Menton à Perpignan à vélo du 19 septembre au 3 octobre. Un parcours de 715 km à travers six départements.

À J-17 du grand départ, 30 patients atteints ou en rémission de cancer s'apprêtent à parcourir 715 km à vélo entre Menton et Perpignan, accompagnés sur le parcours comme en coulisses par leurs aidants, une équipe médicale et des bénévoles. Porté par le centre de soins de support La Tête et les Jambes, créé par l'Institut de Communication et d'Information sur le Cancer (ICIC), ce raid baptisé "Faut pas crever" s'élancera de Menton le 19 septembre pour une première étape jusqu'à Golfe-Juan, et traversera les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, sur 12 étapes au total, jusqu'à l'arrivée à Perpignan le 3 octobre.

Au-delà du défi sportif, l'événement se veut avant tout une aventure humaine, prolongeant la mission portée toute l'année par l'association : accompagner les personnes touchées par le cancer dans leur reconstruction physique, psychologique et sociale. "Faut pas crever, c'est refuser la fatalité, c'est choisir la vie !", résume le Dr Stephen Ellis, oncologue et président de l'ICIC, qui évoque un raid où "nul besoin d'être un champion" : il suffit d'avoir envie de prendre le départ. Les inscriptions restent d'ailleurs ouvertes à tous les patients et accompagnants souhaitant rejoindre une ou plusieurs étapes du parcours, ou prêter main-forte dans les coulisses du défi.