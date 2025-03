FBTP 06 : Patrick Moulard réélu à la présidence pour trois ans

Patrick Moulard a été réélu pour un second mandat de trois ans, hier, jeudi, à la présidence de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes-Maritimes. Fondateur de la Société de génie électrique Montelec, basée à Antibes, il occupe parallèlement d’autres fonctions socio-professionnelles, parmi lesquelles : administrateur de la Fédération Française du Bâtiment (FFB), et de la Fédération Française des Intégrateurs Electriciens (FFIE), vice-président de la Fédération Régionale du Bâtiment PACA, vice-président de l’UPE 06, membre de la CCI Nice Côte d’Azur et de la CCIR Paca.

Pour les 3 années de son nouveau mandat, il compte notamment renforcer la représentativité de la profession auprès des décideurs du département. Il s’engage également, face à une conjoncture qui risque d’être tendue, à défendre l’activité de tous les adhérents du BTP-06, tous corps de métiers et toutes tailles d’entreprises confondus, afin de relever les défis de notre territoire dans le domaine du logement, des transports et du développement durable. La FBTP 06 accompagnera aussi les chefs d’entreprise face à la nécessaire adaptation de leur outil de production aux mutations de notre société.