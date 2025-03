FBTP06 : réélu à la présidence, Patrick Moulard fixe ses priorités

Photo DR : Patrick Moulard, réélu pour trois ans.

C'est dans le contexte d'une crise de l'immobilier et de la construction sans précédent, que Patrick Moulard vient d'être réélu pour un second et dernier mandat à la présidence de la Fédération du BTP des Alpes-Maritimes. A l’occasion de sa réélection, il a présenté son nouveau bureau et fixé ses priorités pour les trois prochaines années :

le logement des actifs,

la poursuite des échanges réguliers avec les décideurs et prescripteurs du département,

le soutien des entrepreneurs et artisans dans tous les domaines de la vie de l’entreprise : social, juridique, formation, emploi, ...

l’accompagnement des adhérents pour relever les défis de la transition écologique et numérique, de l’environnement et des déchets, de l’innovation,

le déploiement d’une action spécifique sur les nouveaux marchés, notamment celui de l’adaptation des logements aux séniors et aux personnes en situation de handicap (MaPrimAdapt),

la formation initiale et continue,

la sensibilisation des jeunes aux métiers et aux opportunités de carrières dans le BTP.

Pour mener à bien tous ces dossiers, il pourra s’appuyer sur un Bureau élargi, composé d’une trentaine de professionnels du BTP des Alpes-Maritimes.