Féminisation des entreprises : la (trop) lente progression dans la gouvernance

Où en est la mixité dans les instances de gouvernance des grandes entreprises françaises ? La question avait été posée en novembre dernier à Michel Ferrary, à l'occasion du 15ème anniversaire de l'Observatoire SKEMA de la féminisation des entreprises qu'il a fondé. Professeur-affilié à SKEMA Business School, il avait relevé deux grandes évolutions. La première, positive, tient dans l'impact de la loi qui établit un quota de féminisation dans les comités exécutifs des grandes entreprises. La seconde, moins positive, c'est une bipolarisation sexuelle des entreprises avec des entreprises féminines qui deviennent de plus en plus féminines.

CAC 40 : 6,5% de femmes dans la gouvernance en 2023 (3,75% en 2022 et 2,5% en 2021)

A l’approche de la Journée de la Femme du 8 mars, des réponses à cette question sont détaillées et chiffrées dans l’édition 2024 de l’étude de l’Observatoire. Ce qui est mis en avant ? La place des femmes aux postes de gouvernance avance lentement et le rôle des quotas se présente d’autant plus utile pour promouvoir la mixité, la diversité et l’inclusion. L’exclusion des femmes de l’olympe de la gouvernance d’entreprise du CAC40 perdure, est il ainsi souligné. Pour l'exemple, “les femmes occupent 6,25% des 80 postes de Président et/ou Directeur Général des entreprises du CAC40 (3,75% en 2022 et 2,5% en 2021) avec 0 femmes PDG, 2 femmes présidentes du conseil d’administration, 3 femmes Directrices Générales.”

Un point est fait aussi sur l’application de la loi Rixain (30% de femmes au Comex en 2026, 40% en 2029). “En 2023, 5 entreprises, dont 2 dirigées par des femmes, ont au moins 40% de femmes au comex (Vivendi, Orange, Schneider Electric, Credit Agricole et Engie) et 11 autres en ont entre 30 et 40% : BNP Paribas, Dassault Systèmes, Hermès, Kering, Legrand, L’Oréal, Michelin, Pernod Ricard, Plastic Omnium, Saint Gobain et Société Générale. En 2021, seules 8 entreprises avaient au moins 30% de femmes au Comex."

Les principaux traits relevés

Quelques traits sont aussi relevés dans cette marche vers la parité.

Trois dirigeants d’entreprise n’ont aucune femme dans leurs plus hautes instances de gouvernance : Olivier Roussat, directeur général de Bouygues, Francesco Milleri, directeur général d’EssilorLuxottica et Carlos Tavares, directeur général de Stellantis

irréductibilité ou lente disparition ? Les femmes ne représentent en moyenne que 25,75% des comités exécutifs du CAC40 alors qu’elles représentent 37,09% de la population Cadres, vivier traditionnel de recrutement des dirigeants. L’épaisseur du plafond de verre est de 11,34. En 2008, ce plafond de verre était de 21,82 (6,3% de femmes dans les comex et 28,12% dans la population cadres), ce plafond a quasiment été divisé par 2 en 15 ans. Le Prix Citron décerné à LVMH, le Prix Orange à Renault : l’index d’inégalité met en évidence les entreprises dont le plafond de verre entre la population cadre et le Comex est le plus épais pour les femmes : Prix citron à LVMH avec 12,50 % de femmes (2) au Comex et 65% de femmes cadres (Plafond de verre de 52,5). L’entreprise qui a le plus faible plafond de verre entre les deux niveaux hiérarchiques : Prix Orange à Renault avec 25% de femmes au Comex (5) et 25,5% dans la population Cadres. (Plafond de verre : 0.50).

