Fermeture de la frontière de Menton : quatre mois de galère en vue pour les automobilistes

À partir d'aujourd'hui lundi 3 novembre, la frontière du bas entre Menton et l’Italie, au niveau du Pont Saint-Ludovic, sera fermée pour quatre mois. En cause : d’importants travaux d’aménagement et de sécurisation menés par la ville italienne de Vintimille sur la route SS1 et les tunnels de Balzi Rossi et de la Dogana, pour un montant total de 9 millions d’euros. Cette fermeture, qui s’étend jusqu’à la localité de Latte, rendra le passage impossible pour les véhicules, à l’exception des résidents, commerçants et services de secours, et risque de provoquer de fortes perturbations de circulation dans tout le secteur frontalier.

Si le maire de Vintimille, Flavio Di Muro, évoque un "mal nécessaire" pour moderniser le réseau routier, la décision suscite des protestations locales. Le Comité de défense de l’esplanade De Gasperi dénonce un blocage économique et plaide pour une organisation des travaux de nuit afin de maintenir la circulation en journée. En attendant, pour rejoindre l’Italie, les automobilistes devront passer par l’autoroute ou le poste-frontière de Saint-Louis, plus au nord.