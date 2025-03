Festival 2025 : Cannes lance un Marché Immersif

Le Festival de Cannes met le cap sur l’innovation artistique et technologique. Afin de renforcer les liens entre les professionnels du cinéma et du numérique, il lance le Marché Immersif du 13 au 19 mai pour réunir sur la Croisette les acteurs clés de la filière. Pensée comme le prolongement naturel de la Compétition Immersive lancée en 2024, cette nouvelle initiative B2B a pour but de mettre en lumière les dernières avancées dans l’art immersif et d’en stimuler la distribution.

Ce rendez-vous inédit se tiendra à bord de l’Art Explorer, le plus grand catamaran du monde appartenant à la Fondation Art Explora. Le marché sera rythmé par le Curators Network, un programme de sept jours constitué de sessions de pitch, de workshops et d’événements exclusifs. Cette plateforme mettra en relation les curateurs de musées et responsables de lieux culturels en quête de projets originaux avec les producteurs pourvus d’un catalogue et à la recherche d’opportunités de distribution. L’occasion d’explorer les tendances émergentes, avec des projets innovants couvrant un large éventail de thèmes et de formats (installations d’IA, performances XR, expériences avec casque MR et cartographie vidéo -vidéo mapping).

Le Marché Immersif proposera également les Immersive Spotlights. Mélange de conférences, d’ateliers pratiques et de rencontres professionnelles, ils visent à accélérer les connexions entre les experts de l’immersion et des acteurs clés de secteurs connexes tels que l’intelligence artificielle générative, les arts du spectacle et la mode.