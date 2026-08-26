Questions fréquentes IA

Pourquoi le feu d'artifice de clôture n'a-t-il pas eu lieu mardi soir à Cannes ? +

Quel était le premier motif du report de ce feu d'artifice ? +

Quel impact ces reports successifs auront-ils sur le public attendu ? +

Combien de feux d'artifice avaient d'ores et déjà eu lieu avant celui-ci ? +