Ceux qui sont venus hier soir à Cannes pour assister au dernier feu d’artifice de la saison estivale ont été déçus. Déjà reporté d’une journée, lundi 24 août, en raison des conditions météorologiques très défavorables, ce feu d’artifice de clôture a dû être une seconde fois reporté. L'annonce a été faite en début de soirée. “En raison d’un phénomène de houle très important et non annoncé, les équipes techniques ne sont pas en mesure de procéder, dans les conditions de sécurité indispensables, à la mise en place et à l’ancrage des barges” a-il été expliqué dans un communiqué. Le spectacle de clôture du Festival d’Art Pyrotechnique est donc reporté ce soir, mercredi 26 août à 22 heures pour un public qui risque d'être plus restreint que pour les cinq feux précédents du festival.