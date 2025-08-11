Festival d’Art Pyrotechnique de Cannes : une première européenne avec le Japon

Une première européenne historique avec le Japon au Festival d’Art Pyrotechnique de Cannes : ce vendredi 15 août, la célèbre firme japonaise IKEBUN (Shizuoka) présentera un feu d’artifice traditionnel annoncé comme tout à fait exceptionnel. Il s’agit d’une première depuis plus de 30 ans pour un festival international de cette envergure car jamais un spectacle n’avait été conçu exclusivement avec des produits pyrotechniques japonais, fabriqués au Japon, selon un savoir-faire ancestral. Cet événement s’inscrit dans un partenariat culturel unique entre les villes jumelées Shizuoka et Cannes, partenariat qui permet de réunir l’art pyrotechnique japonais et l’excellence événementielle française.

Ainsi, jeudi à 22 heures, le public découvrira un spectacle entièrement composé de bombes japonaises, célèbres pour leur symétrie parfaite, leurs motifs floraux sophistiqués, et leur esthétique poétique. Des créations artisanales rares, issues du patrimoine ancestral d’IKEBUN, seront dévoilées pour la première fois en Europe, dans un feu orchestré comme un véritable tableau vivant, souligne la ville.