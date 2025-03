Festival d'Art Pyrotechnique Cannes : Sirotechnics décroche les étoiles

Et la Vestale, récompense suprème du Festival d'Art Pyrotechnique de Cannes est revenue aux Anglais de Sirotechnics. C’est samedi 24 août, à l’issue du dernier feu de cette saison 2024 proposé hors compétition par la firme chinoise Lidu que le jury présidé par l'écrivain Jean-Baptiste Andrea, a dévoilé le palmarès 2024. Outre la Vestale, Sirotechnics, avec son feu tiré le 7 août sur le thème “It’s written in the stars”, remporte le Prix du Public. Autre lauréat de cette saison 2024 : l’Italien Giluiani avec son “Carpe Diem” du 22 juillet remporte le Prix Spécial du Jury. (Photo Eric Dervaux/ ville de Cannes).

Composé de personnalités du monde de la littérature, de l'art, de la musique, de la danse et de la presse, le Jury 2024 a été unanime dans son admiration pour l'innovation et la créativité des artificiers en lice. Les jurés ont particulièrement souligné, pour Sirotechnics, la parfaite synchronisation entre la musique et les effets pyrotechniques, témoignant d'une véritable maîtrise artistique. Le Prix Spécial du Jury a été décerné à Giuliani pour l'élégance de son spectacle, alliée à une puissance impressionnante.

Le jury a également tenu à saluer la qualité des prestations des autres participants, notamment Hermanos Caballer (Espagne), HC Pyro (Belgique) et GFA (Canada). "J'ai beaucoup appris de cette participation au jury du Festival Pyrotechnique, une expérience incroyablement enrichissante” a souligné de son côté Jean-Baptiste Andrea. “Je ne pensais pas qu'un feu d'artifice pouvait, au-delà d'une explosion de poudre colorée, être aussi une danse, une peinture, un roman."

Le public, qui votait en ligne, a attribué une note de 4.1/5 à la firme anglaise, des notes très proches des unes des autres qui soulignent une compétition serrée où le niveau des participants était remarquablement équilibré. D’autre part, pour la première fois cette année, deux experts pyrotechniques de renommée internationale ont noté les feux, dans l’anonymat pendant toute la compétition : Kenneth Hurley, chef de tir de North Star (Norvège), et Oliver Zeng, ancien chef de tir de Dragon Fireworks (Philippines). La note globale attribuée de ce jury technique a compté pour 25% de la note finale de chaque firme.