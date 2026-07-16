Questions fréquentes IA

Quand débute la 7e édition d'AstroValberg et qu'en attend-on ? +

Pourquoi le DOME représente-t-il une avancée majeure pour cette édition ? +

Quel intérêt stratégique représente l'implantation du festival dans une réserve de ciel étoilé ? +

Quel est le diamètre exact du planétarium du DOME ? +