Le lancement de la 7e édition du Festival AstroValberg est annoncé ce samedi 18 juillet à 11h, au Village AstroValberg (Parc des Oursons), en présence notamment d'Isabelle Vauglin, docteure en astrophysique et marraine de cette édition. Durant trois jours, petits et grands profiteront gratuitement d'une programmation mêlant ateliers scientifiques, séances de planétarium, conférences, spectacles, randonnées nocturnes et observations au télescope. Grande nouveauté cette année : le DOME – Maison départementale de l'Environnement et de l'Observation, récemment inauguré, accueillera une large partie des animations, avec son planétarium immersif de 12 mètres à 360°. Organisé au cœur de la Réserve Internationale de Ciel Étoilé Alpes Azur Mercantour, loin de toute pollution lumineuse, le festival s'inscrit dans la politique GREEN Deal du Département des Alpes-Maritimes, en associant culture scientifique et préservation du ciel nocturne.