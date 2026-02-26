Festival de Cannes 2026 : Park Chan-wook président du jury

Le Festival de Cannes a dévoilé le nom de son président de jury 2026, sa 79e édition. Il a retenu une figure majeure du cinéma contemporain : le réalisateur, scénariste et producteur sud-coréen Park Chan-wook. C’est une première pour le cinéma coréen, qui accède ainsi à l’une des fonctions les plus symboliques de la manifestation. Le 23 mai, sur la scène du Grand Théâtre Lumière, le cinéaste et son jury désigneront la Palme d’or appelée à succéder à celle remise l’an dernier à “Un simple accident” de l’Iranien Jafar Panahi. Avec ce choix, Cannes distingue un auteur au style unique, dont l’œuvre, à la fois viscérale, baroque et profondément maîtrisée, a marqué durablement le cinéma mondial. (Photo DR : Park Chan-wook).

Park Chan-wook entretient avec Cannes une relation ancienne et privilégiée, rappellent les organisateurs du Festival. C’est sur la Croisette qu’il s’impose en 2004 avec “Old Boy”, récompensé par le Grand Prix, avant d’inscrire régulièrement son nom au palmarès avec “Thirst, ceci est mon sang” (Prix du Jury en 2009) puis “Decision to Leave” (Prix de la mise en scène en 2022). Son univers, traversé par les thèmes de l’obsession, de la vengeance, du désir et des ambiguïtés morales, a fait de lui l’un des réalisateurs les plus admirés de sa génération. Son cinéma, spectaculaire sans jamais renoncer à sa portée sociale ou symbolique, incarne aussi une certaine idée du grand cinéma populaire et d’auteur.

Au-delà de la personnalité de Park Chan-wook, cette présidence constitue aussi un coup de projecteur sur le cinéma coréen dans son ensemble. Le Festival souligne ainsi son attachement ancien à une cinématographie qu’il a contribué à révéler et à accompagner sur la scène internationale. De Im Kwon-taek à Hong Sang-soo, Kim Ki-duk, Lee Chang-dong ou Bong Joon-ho, premier Coréen à décrocher la Palme d’or en 2019 avec "Parasite", la Corée du Sud a imposé à Cannes un cinéma audacieux, ambitieux, sophistiqué et résolument tourné vers le public. Le parcours de Park Chan-wook épouse pleinement cette dynamique soulignent les organisateurs.

Avec l'annonce du président du jury, une première marche a été franchi vers le Festival 2026. Pour la Sélection officielle, il faudra encore patienter. Comme les autres années, c’est à la mi-avril qu’elle est attendue.