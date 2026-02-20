Le Festival de Cannes 2026 recherche 400 hôtes et hôtesses

C’est presque un rituel. À l’approche de la 79e édition du Festival de Cannes, du 12 au 23 mai au Palais des Festivals, le recrutement des équipes d’accueil est lancé. Au total, 1.000 hôtes et hôtesses seront mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette quinzaine du cinéma qui rassemble chaque année près de 40.000 festivaliers. Compte tenu des intérimaires qui reviennent d’une édition à l’autre, seuls 400 nouveaux postes sont à pourvoir pour compléter les effectifs.

Chargée du recrutement pour la 17ème année consécutive, l’agence Randstad recherche des profils capables d’évoluer dans un environnement premium et international. Les missions sont variées : orientation des invités dans les salles, gestion du protocole lors des conférences de presse, coordination millimétrée de la montée des marches, ou encore application des règles strictes sur le tapis rouge, notamment le contrôle des selfies. Sens aigu de l’accueil, aisance à l’oral et grande capacité d’adaptation sont essentiels.

Aucun diplôme spécifique n’est exigé, mais la maîtrise courante de l’anglais est indispensable, une troisième langue constituant un atout supplémentaire. Les candidats doivent être disponibles sur toute la durée de l’événement et une première expérience dans l’accueil VIP est appréciée. Les candidatures sont ouvertes jusqu’à fin avril 2026, y compris aux personnes en situation de handicap, pour rejoindre les coulisses de l’un des plus grands rendez-vous culturels au monde.