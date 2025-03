Festival de Cannes : Iris Knobloch réélue présidente pour trois ans

Iris Knobloch a été réélue par le Conseil d’Administration à la présidence du Festival de Cannes pour un second mandat de trois ans. Ce nouveau mandat, qui débutera en juillet 2025, couvrira les éditions 2026, 2027 et 2028. Marque d’un soutien renouvelé, cette décision salue le travail accompli, permet d’assurer la stabilité de la direction et de poursuivre les projets stratégiques du Festival a-t-il été souligné. Un engagement qu’Iris Knobloch poursuivra aux côtés du Délégué général Thierry Frémaux et des ses équipes. (Photo DR).

Pour elle, il s’agira de “préserver l’excellence artistique, la liberté de création et les valeurs humanistes du Festival, protéger l’indépendance des choix de la sélection, soutenir sans relâche les talents émergents et faire de cet évènement un carrefour où création et innovation technologique s’enrichissent mutuellement". Iris Knobloch a insisté également sur sa volonté de “faire du Festival un lieu d’égalité et de reconnaissance pour tous, avec une attention particulière portée aux femmes, afin qu’elles puissent mettre en lumière leur incroyable créativité.”

Présidente du Festival de Cannes depuis juillet 2022, Iris Knobloch a mené sa carrière au sein de Warner Bros et Time Warner, occupant des postes de direction à New York, Los Angeles, Londres et Paris. Elle a travaillé auprès de grands noms du cinéma mondial et a notamment soutenu The Artist de Michel Hazanavicius, premier film français à remporter l’Oscar du Meilleur film après sa sélection au Festival de Cannes. Attachée aux valeurs européennes et engagée dans la défense du cinéma tant en France qu’à l’international, pionnière dans un secteur en constante évolution, Iris Knobloch est reconnue pour sa vision moderne ainsi que pour son soutien à la diversité et à l’innovation dans les industries créatives.