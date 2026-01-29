Festival, Cannes Lions : Air France met le cap sur la Croisette

À l’occasion des grands événements internationaux du printemps et de l’été 2026, Air France renforce son dispositif vers la Côte d’Azur en proposant des vols directs exceptionnels entre Los Angeles, New York et Nice. Objectif : faciliter l’accès des voyageurs américains au Festival de Cannes en mai (deux rotations Los Angeles-Nice programmées au début et à la fin du Festival) et au Cannes Lions International Festival of Creativity en juin (deux rotations New-York Nice), tout en valorisant son offre long-courrier. Opérés en Boeing 777-300ER et équipés de la nouvelle cabine La Première, ces vols spéciaux s’inscrivent dans la relation historique qui unit Air France à Cannes et au monde du cinéma, la compagnie étant partenaire du Festival de Cannes pour la 46ᵉ année consécutive.