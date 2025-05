Festival de Cannes : des prix de location multipliés par 2,5 !

On s’en doute. Si vous louez un logement pour le Festival de Cannes, ce sera un prix haute, très haute saison. Agence spécialisée dans l’immobilier de prestige (et très médiatisée par Netflix) Kretz Real Estate a cherché à mieux cerner, ces “dynamiques locatives” à Cannes qui s’accompagnent d’une augmentation de 38,4 % du taux d’occupation, avec un remplissage moyen avoisinant les 90 % sur l’ensemble du parc locatif analysé. Selon elle, le prix moyen par nuitée est multiplié par 2,5 durant la quinzaine, toutes catégories confondues. Ainsi, pour les 25 % des biens les moins chers, le tarif bondit de 105 € à 259 € la nuitée ; pour les 25 % les plus haut de gamme, le prix moyen grimpe de 371 € à 927 €.

Fait marquant cette année : les biens les plus luxueux ne suivent pas la même courbe. “Leur taux d’occupation ne progresse que de 17,8 %, et le prix moyen par nuitée n’augmente que de 25 %. Ces chiffres témoignent d’un plafond de tolérance sur le segment premium, probablement en raison d’un public plus sélectif ou d’une concurrence internationale plus rude”, note l’agence.