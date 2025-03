Festival de Cannes : Randstad recrute 1.000 hôtes et hôtesses

Randstad recrute 1.000 hôtes et hôtesses chargés d’accueillir, orienter et accompagner les professionnels du cinéma et les festivaliers pour la 78ᵉ édition du Festival de Cannes, qui se tiendra du 13 au 24 mai. Leader mondial dans le secteur des ressources humaines, le groupe néerlandais est partenaire du Festival et du Marché du film depuis 2010 et chaque année il est chargé de mobiliser une équipe expérimentée où plus de 400 nouveaux talents sont sélectionnés pour compléter les effectifs. Ces collaborateurs jouent un rôle essentiel dans l’organisation du Festival, notamment lors de la montée des marches qui nécessite 70 personnes pour fluidifier le passage des invités sur le tapis rouge.

Installée directement au Palais des Festivals, l’agence Randstad assure la coordination et le suivi des équipes tout au long de l’événement. Les postes proposés sont en CDD de 15 jours à un mois, sans exigence de diplôme ou d’expérience préalable, mais nécessitent une maîtrise de l’anglais et de solides compétences relationnelles. La campagne de recrutement et de formation est lancée dès février pour assurer l’organisation des plannings, la gestion des contrats et la préparation des tenues. Tous les recrutés bénéficient d’une formation terrain, encadrée par des hôtes et hôtesses expérimentés.