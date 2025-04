Festival de Cannes : la Sélection Officielle est avancée

Le voile a été levé hier sur le programme officiel du 78ème Festival du Film. Cette édition 2025, qui s’inscrit dans un monde plus que jamais incertain, secoué par les conflits et les abus de pouvoir, adopte un ton plus grave et engagé. Dans ce contexte, le Festival tient à garder son rôle d’ambassadeur de paix, d’unificateur des diversités culturelles par la magie du cinéma. Lors de la traditionnelle conférence de presse de présentation, Iris Knobloch, présidente du festival, a ainsi insisté sur l’ouverture et l’espoir que représente Cannes, tandis que Thierry Frémaux, délégué général, a souligné la volonté de refléter les enjeux politiques et sociaux actuels à travers une sélection marquée par l'engagement. (Photo Mission: Impossible – The Final Reckoning © 2024 Paramount Pictures).

La sélection officielle ? Elle fait un nouveau pas en faveur de la place des femmes dans le cinéma. Six réalisatrices sont en lice dans la Compétition officielle dont Julia Ducournau avec Alpha (elle a déjà été “palmée” avec Titane), Hafsia Herzi avec La Petite dernière, et Carla Simón avec Romería. La sélection met aussi en lumière de jeunes talents féminins comme Amélie Bonnin, réalisatrice du film d’ouverture Partir un jour (Hors compétition). Des figures emblématiques comme Scarlett Johansson (en tant que réalisatrice cette fois), Rebecca Zlotowski et Romane Bohringer participent à renforcer la visibilité des femmes dans le cinéma mondial.

La sélection officielle comprend 19 films en compétition sur des thématiques le plus souvent sérieuses et politiques. Le cinéma français ? Dans cette palette du cinéma mondial, la France est bien représentée avec des cinéastes comme Cédric Klapisch (La Venue de l’avenir), Dominik Moll (Dossier 137) et Thierry Klifa (La Femme la plus riche du monde). D’autre part, Juliette Binoche présidera le jury, succédant à Greta Gerwig. Côté international, on note le retour de Wes Anderson (The Phoenician Scheme), des frères Dardenne (Jeunes Mères), et d’Ari Aster (Eddington), avec Joaquin Phoenix et Pedro Pascal. Et bien sûr le Festival accueillera des acteurs de légende dont Tom Cruise, en Sélection Officielle Hors compétition avec le dernier volet de “Mission Impossible”, et Robert De Niro qui recevra une Palme d’Or d'Honneur.

Ce festival s’ouvre aussi à de nouveaux territoires avec notamment My Father's Shadow, premier film nigérian sélectionné (Un certain regard), réalisé par Akinola Davies. D’autres premières fois marquent cette édition, comme la présence de Bono avec Stories of Surrender ou encore la sélection de cinéastes jeunes et audacieux. Au total, à partir de 2.909 films visionnés, la sélection finale met en valeur la vitalité du cinéma mondial, son engagement croissant, sa capacité à explorer des récits à la fois personnels et universels pour nous faire rêver.