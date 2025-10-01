Festival Cinéroman de Nice : quand le cinéma s’inspire des plus beaux romans

La rencontre entre littérature et cinéma : c’est ce que célèbre, dans une 7ème édition, le Festival Cinéroman de Nice qui s’est ouvert lundi et se poursuit jusqu’à samedi 4 octobre. Labellisé CNC, il se joue principalement au Pathé Gare du Sud, mais aussi au Rialto fraîchement rénové et au Mercury avec sur la semaine un total de 45 projections programmées. Placé sous la présidence artistique de Sandrine Kiberlain et institutionnelle de Daniel Benoin, il réunit pour la compétition un jury exigeant et passionné, composé de personnalités venues de l’écriture, du jeu et de la réalisation.

Neuf films adaptés de grands romans contemporains sont en lice : “La Chambre de Mariana”, “Jouer avec le feu”, “Amélie et la Métaphysique des tubes”, “Connemara”, “La Cache”, “Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan”, “L’Attachement”, “Le Répondeur” et “Dalloway”. De grandes comédiennes françaises telles que Mélanie Thierry et Cécile de France sont à l’affiche.

Au-delà de la compétition officielle, le festival multipliera les temps forts : rétrospective Isabelle Huppert, avant-première de Le Début de la fin de Jérôme Salle avec Vincent Lindon et Viola Davis, ou encore rencontre autour de la série En Place avec Marina Foïs et Jean-Pascal Zadi. La soirée de clôture sera marquée par la projection de Les Anges Amers de Cédric Kahn, drame inspiré de faits réels, en présence de l’équipe du film.

L’an dernier, Cinéroman avait attiré près de 23 000 spectateurs. Cette année, l’ambition est encore plus grande, avec une programmation éclectique, entre adaptations prestigieuses, comédies, drames internationaux et surprises hors compétition. Plus qu’un simple festival, Cinéroman se veut une passerelle entre les arts et une célébration de l’émotion partagée, confirmant la place de Nice comme capitale d’automne du cinéma littéraire.