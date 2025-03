Festival Cinéroman à Nice : coup d’envoi ce soir au Pathé Gare du Sud

Cinéroman revient à Nice pour une 6ème édition à part!r d’aujourd’hui, lundi 30 septembre et jusqu’au 5 octobre. Créé en 2019 pour célébrer les 100 ans des studios de la Victorine, ce festival a su se faire une place parmi les événements cinématographiques français en tant que grand rendez-vous des films adaptés de toutes formes de littérature. Placée sous la présidence de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, les brillants adaptateurs des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte-Cristo, cette 6e édition célèbre une fois de plus l’audace et la créativité qui font dialoguer la plume et la caméra. (Photo DR : l'affiche du festival).

Au programme cette année, entre films en compétition, avant-premières et films cultes, plus de 48 projections au Pathé Gare du Sud de Nice. Il est prévu également des moments forts au Théâtre de l’Artistique avec des rencontres, des masterclasses, des débats, et des lectures, sans oublier les émotions partagées dans les salles obscures.

Le coup d'envoi sera donné ce soir à 19 heures avec la cérémonie d'ouverture suivie de la projection de trois avant-premières : "Leurs enfants après eux" réalisé par Zoran et Ludovic Bouhkerma (20 heures) ; "Saint-Ex" de Pablo Aguero avec Louis Garrel (20h30) ; "Le Système Victoria" de Sylvain Desclous. Des projections en présence des équipes du film et un tapis rouge avec artistes et jury pour l'entrée à la cérémonie d'ouverture.

Dix films sont en compétition sous l'oeil d'un jury présidé par Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Les premières projections des films en compétition se feront demain mardi tandis que les prix seront remis lors de la cérémonie de clôture samedi à 19 heures. Mais d'aujourd'hui jusqu'à samedi, Nice sera capitale de cinéma avec la présence de nombreuses stars, de Pierre Niney à Alexandra Lamy en passant par Sandrine Kiberlain, Daniel Auteuil, Vincent Perez ,Laurent Laffite, Audrey Dwan, Charlotte Le Bon et bien d'autres.