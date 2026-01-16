Fermer le menu
16 janvier 2026, par Jean-Pierre Largillet

Festival du Cirque de Monte-Carlo : une 48ᵉ édition de rupture

La 48ᵉ édition du Festival du Cirque de Monte-Carlo démarre aujourd’hui vendredi. Jusqu’au 25 janvier sous le chapiteau de l’Espace Fontvieille, entre grands numéros classiques et audaces contemporaines, elle marque un tournant stratégique avec une intégration renforcée de New Generation au programme principal.

Le Festival International du Cirque de Monte-Carlo fait son grand retour sous le chapiteau de l’Espace Fontvieille à partir d'aujourd'hui vendredi et jusqu'au dimanche 25 janvier, pour une 48ᵉ édition qui s’annonce résolument ambitieuse. Couplée à la 13ᵉ édition de New Generation, la compétition dédiée aux jeunes talents du cirque mondial, cette édition se distingue par une volonté affirmée de marier l’héritage du cirque traditionnel à des formes spectaculaires inédites. Toujours placé sous la présidence de la princesse Stéphanie, l’événement réunira une vingtaine de numéros par soirée, allant des grandes disciplines classiques — acrobaties aériennes, numéros équestres, jonglage ou clowns — à des créations plus audacieuses, comme un impressionnant trapèze volant XXL ou un duo main-à-main intégrant un robot.

Au-delà de la performance artistique, l’édition 2026 marque un tournant stratégique avec une intégration renforcée de New Generation au programme principal. Portée par Pauline Ducruet, cette compétition met en lumière la relève internationale du cirque, avec des artistes de moins de 25 ans désormais invités à partager la piste avec les plus grands. Temps forts incontournables, la cérémonie d’ouverture, la remise des Clowns d’Or, d’Argent et de Bronze le 20 janvier, puis les "Winner’s Shows" jusqu’au 25 janvier rythmeront ces dix jours de festivités.

Entre innovation artistique, transmission et rayonnement international, Monaco confirme ainsi sa place de capitale mondiale du cirque, capable de se réinventer sans renier ses codes.

 

