Festival Crossover à Nice : quatre grands concerts et des "X-tras"

La 15ème édition du festival Crossover commence demain, mercredi 4 septembre et enchaînera quatre soirées jusqu’à samedi, les deux premières au Théâtre de Verdure et les deux dernières au 109. Au programme, des rendez-vous et expériences pour tous les publics. Sont ainsi promis par les organisateurs (Allover, Panda Events et la Ville de Nice), des DJ sets explosifs, du cinéma en plein air, ou encore des activités pour les plus jeunes…Plus de vingt artistes, groupes et collectifs viendront assurer ce qui est la marque de Crossover : un croisement de styles musicaux (techno, rap, electro, house, hip-hop, synthwave…), un brassage de cultures, un mix de créativités. Plus de 3.000 spectateurs sont attendus chaque soir.

Ajoutons que, pour fêter ce 15ème anniversaire, le festival organise aussi des "X-tras". Ce sont des événements et activités en dehors des concerts. Pour l'exemple, c'est le cas pour la projection de "Sound of Noise", ce soir mardi 3 septembre sur le Port de Nice, ou des Crossover Kids mercredi et jeudi.