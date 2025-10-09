Le Festival de danse Cannes Côte d’Azur désormais annuel

Le Festival de danse Cannes Côte d’Azur, dirigé par Didier Deschamps, entre dans un nouveau tempo : il devient un rendez-vous annuel. L’annonce a été faite à Paris, à l’Institut Cervantes, en présence de la chorégraphe Rocío Molina, invitée phare de cette édition 2025 tournée vers l’Espagne. Du 22 novembre au 7 décembre, le festival s’ouvrira avec le Ballet national d’Espagne et la première française d’Afanador de Marcos Morau, œuvre audacieuse mêlant flamenco et hommage au photographe Ruvén Afanador. En clôture, le Nederlands Dans Theater présentera un triple programme réunissant Marcos Morau, Alexander Ekman et Botis Seva, tandis qu’une table ronde, des ateliers et un concours de films de danse viendront enrichir la programmation.

Fidèle à son esprit d’ouverture, le festival déploie sa programmation dans sept villes partenaires et réunit 24 compagnies internationales, dont 13 venues de l’étranger, ainsi que cinq créations mondiales. La scène régionale sera également mise à l’honneur avec Eugénie Andrin, Simmone Rizzo ou encore Hervé Koubi, chorégraphe cannois reconnu à l’international. Des propositions pour le jeune public, des expositions – dont celle de Jean-Michel Othoniel à La Malmaison – et la deuxième édition du concours Moov in Cannes, présidé par Marion Barbeau, compléteront cette édition anniversaire. Une programmation riche et plurielle qui confirme Cannes et la Côte d’Azur comme un pôle chorégraphique majeur en Europe.