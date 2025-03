Festival d'Art Pyrotechnique de Cannes : coup d’envoi ce soir 4 juillet !

C’est un des incontournables de l’été Côte d’Azur qui démarre ce soir : le Festival d'Art Pyrotechnique de Cannes. Le premier des six feux de cet été 2024 sera tiré ce soir, jeudi 4 juillet, en baie de Cannes à 22 heures. C’est Hermanos Caballer, Espagne, qui ouvrira le bal. Il est reconnu pour la qualité exceptionnelle de ses spectacles, caractérisés par une luminosité et des couleurs vibrantes. Ce sera le premier des cinq feux d’une compétition qui a pour objectif de remporter la Vestale, la Palme d’or des feux d’artifices. Les feux suivants seront tirés les 14 et 22 juillet, puis les 7 et 15 août. Proposé par Lidu, un sixième spectacle pyrotechnique, programmé le 24 août en clôture du Festival, se déroulera hors compétition. (Photo Cannes-Art-Pyrotechnique©Eric-Dervaux).

Durant six soirées, des maîtres artificiers conjugueront synchronisation, harmonie et créativité pour illuminer le ciel de Cannes. Une façade pyrotechnique maritime de 500 mètres sera mise à la disposition de ces équipes pour le plaisir de plus de 100.000 spectateurs chaque soir. Ces spectacles seront accompagnés de bandes son originales, composées de titres iconiques, pour rythmer ces successions artistiques.

Ce soir, avec Hermanos Caballer, le festival promet d’ouvrir en beauté. Intitulé "Le sens du chemin", inspiré du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, son spectacle raconte une histoire de dépassement de soi et de recherche intérieure. À travers un voyage émotionnel, il illustre comment chaque défi rencontré sur le chemin mène à une transformation personnelle profonde, permettant de se reconnecter à son essence véritable.

Le thème met en lumière le parcours des pèlerins, confrontés à des défis physiques et émotionnels qui favorisent la réflexion et l'introspection. Le chemin offre une déconnexion salutaire du quotidien, propice à une exploration intérieure des valeurs, croyances et objectifs de vie. Beaucoup de pèlerins y trouvent une occasion de réaffirmer leur identité, de répondre à des questions existentielles et de ressentir une plénitude et un épanouissement dans leur vie.

A noter aussi une nouveauté pour la compétition. Pour la première fois, deux spécialistes de l’artifice, sans lien avec les firmes ni les pays en concours, et qui resteront anonymes jusqu’à la remise des prix, évalueront les cinq feux sur les critères suivants : état du chantier et aspect technique du spectacle. La note globale attribuée par le jury technique comptera pour 25% de la note finale de chaque firme.