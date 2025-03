Festival de Cannes : Greta Gerwig, réalisatrice de "Barbie", présidente du jury

On connaît le nom du futur président ou plutôt de la présidente du jury du 77ème Festival de Cannes du 14 au 25 mai 2024. Il s'agit de Greta Gerwig, la réalisatrice américaine de Barbie, un film qui a connu un succès planétaire en 2023 et a réalisé plus d'un milliard de dollars de recettes dans l’année. La réalisatrice de 40 ans succèdera dans ce rôle au Suédois Ruben Ostlund qui officiait l'an dernier. (Photo DR : Gret Gerwig © Ben Rainer)

Les organisateurs du Festival ont souligné qu'elle était la première cinéaste américaine à endosser le rôle de Présidente du Jury du Festival de Cannes. Greta Gerwig ajoute ainsi, à 40 ans, de nouveaux records à son palmarès déjà bien fourni : elle devient la plus jeune personnalité à occuper cette fonction après Sofia Loren qui n’avait que 31 ans en 1966, la deuxième réalisatrice après Jane Campion en 2014 ; la deuxième Américaine après la comédienne Olivia de Haviland, première femme Présidente du Jury en 1965.

Pour Iris Knobloch, Présidente du Festival de Cannes et Thierry Frémaux, Délégué général, "ce choix est une évidence tant Greta Gerwig incarne audacieusement le renouveau du cinéma mondial dont le Festival de Cannes se fait chaque année à la fois le précurseur et la caisse de résonance, indiquent Au-delà du 7e Art, elle apparait aussi comme la représentante d’une époque qui abolit les frontières et mélange les genres pour faire triompher intelligence et humanisme."

Le prochain Festival est lancé. Il faudra maintenant attendre mi-avril pour la Sélection officielle et sans doute bien avant pour les premières indiscrétions.