Festival de Cannes : la 76ème édition se dévoile

Comme d’habitude quelques bribes avaient filtré. Au compte-gouttes. Mais depuis hier, à l’issue de la traditionnelle conférence de presse d’annonce de la Sélection Officielle, le Festival du Film a dévoilé la liste des films qui seront à l’affiche sur la Croisette du 16 au 27 mai pour la 76ème édition du Festival de Cannes. Iris Knobloch, la nouvelle présidente du festival, et Thierry Frémaux, son délégué général, ont présenté pratiquement l’intégralité du programme de la Sélection Officielle dans toutes ses déclinaisons (quelques films peuvent encore s’y ajouter), avec au total une cinquantaine de films dont une vingtaine en compétition. (Photo © Stéphanie Branchu / Why Not Productions : Jeanne du Barry (Maïwenn) et Johnny Depp (Louis XV) dans Jeanne du Barry)
Ce que l’on retiendra ? Quelques confirmations. Le nouveau film de Maïwenn sera bien en ouverture le 16 mai. Jeanne du Barry retrace la vie de la favorite du roi Louis XV, avec un casting de luxe : Johnny Depp, Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory, Noémie Lvovsky et India Hair. Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, avec LeoDiCaprio et Robert de Niro sera de la partie. Double Palme d’or, le cinéaste suédois Ruben Östlund, comme cela avait été annoncé, présidera le jury et succèdera à l'acteur français Vincent Lindon.
Les médias ont d’autre part retenu que cette 76ème sélection s’est révélée plus ouverte aux réalisatrices, toujours très minoritaires, avec cette année six réalisatrices en lice pour la Palme d’Or. Parmi elles, Catherine Breillat et Justine Triet, deux cinéastes françaises et bien sûr Maïwenn.
Des stars et des géants du cinéma aussi sont attendus sur les marches du palais comme Harrison Ford, héros du cinquième volet de la saga, “Indiana Jones et le Cadran de la Destinée”, Leonardo Di Caprio et Robert Deniro, acteurs fétiches de Martin Scorsese, Lily-Rose Depp et la star de la musique The Weeknd, à l’affiche dans The Idol, et bien d’autres. Après les années difficiles de la crise Covid, la fête sera belle en mai.
La Sélection Officielle du 76ème Festival de Cannes
COMPÉTITION
- JEANNE DU BARRY de MAÏWENN – Film d’ouverture Hors Compétition
- CLUB ZERO de Jessica HAUSNER
- THE ZONE OF INTEREST de Jonathan GLAZER
- FALLEN LEAVES de Aki KAURISMAKI
- LES FILLES D’OLFA de Kaouther BEN HANIA
- ASTEROID CITY de Wes ANDERSON
- ANATOMIE D’UNE CHUTE de Justine TRIET
- MONSTER de KORE-EDA Hirokazu
- IL SOL DELL’AVVENIRE de Nanni MORETTI
- L’ÉTÉ DERNIER de Catherine BREILLAT
- KURU OTLAR USTUNE de Nuri Bilge CEYLAN (LES HERBES SÈCHES)
- LA CHIMERA de Alice ROHRWACHER
- LA PASSION DE DODIN BOUFFANT de TRAN Anh Hun
- RAPITO de Marco BELLOCCHIO
- MAY DECEMBER de Todd HAYNES
- JEUNESSE de WANG Bing
- THE OLD OAK de Ken LOACH
- BANEL E ADAMA de Ramata-Toulaye SY | 1er film
- PERFECT DAYS de Wim WENDERS
- FIREBRAND de Karim AÏNOUZ
UN CERTAIN REGARD
- LE RÈGNE ANIMAL de Thomas CAILLEY – Film d’ouverture
- LOS DELINCUENTES de Rodrigo MORENO
- HOW TO HAVE SEX de Molly MANNING WALKER | 1er film
- GOODBYE JULIA de Mohamed KORDOFANI | 1er film
- KADIB ABYAD de Asmae EL MOUDIR (LA MÈRE DE TOUS LES MENSONGES)
- SIMPLE COMME SYLVAIN de Monia CHOKRI
- CROWRÃ de João SALAVIZA, Renée NADER MESSORA
- LOS COLONOS de Felipe GÁLVEZ | 1er film (LES COLONS)
- AUGURE de BALOJI | 1er film
- THE BREAKING ICE de Anthony CHEN
- ROSALIE de Stéphanie DI GIUSTO
- THE NEW BOY de Warwick THORNTON
- IF ONLY I COULD HIBERNATE de Zoljargal PUREVDASH | 1er film
- HOPELESS de KIM Chang-hoon | 1er film
- TERRESTRIAL VERSES de Ali ASGARI, Alireza KHATAMI
- RIEN À PERDRE de Delphine DELOGET | 1er film
- LES MEUTES de Kamal LAZRAQ | 1er film
HORS COMPÉTITION
- INDIANA JONES ET LE CADRAN DE LA DESTINÉE de James MANGOLD
- COBWEB de KIM Jee-woon
- THE IDOL de Sam LEVINSON
- KILLERS OF THE FLOWER MOON de Martin SCORSESE
SÉANCES DE MINUIT
- KENNEDY de Anurag KASHYAP
- OMAR LA FRAISE de Elias BELKEDDAR
- ACIDE de Just PHILIPPOT
CANNES PREMIÈRE
- KUBI de Takeshi KITANO
- BONNARD, PIERRE ET MARTHE de Martin PROVOST
- CERRAR LOS OJOS de Victor ERICE (FERMER LES YEUX)
- LE TEMPS D’AIMER de Katell QUILLÉVÉRÉ
SÉANCES SPÉCIALES
- MAN IN BLACK de WANG Bing
- OCCUPIED CITY de Steve MCQUEEN
- ANSELM (DAS RAUSCHEN DER ZEIT) de Wim WENDERS (LE BRUIT DU TEMPS, ANSELM KIEFER)
- RETRATOS FANTASMAS de Kleber MENDONÇA FILHO (PORTRAITS FANTÔMES)