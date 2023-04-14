Festival de Cannes : la 76ème édition se dévoile

Comme d’habitude quelques bribes avaient filtré. Au compte-gouttes. Mais depuis hier, à l’issue de la traditionnelle conférence de presse d’annonce de la Sélection Officielle, le Festival du Film a dévoilé la liste des films qui seront à l’affiche sur la Croisette du 16 au 27 mai pour la 76ème édition du Festival de Cannes. Iris Knobloch, la nouvelle présidente du festival, et Thierry Frémaux, son délégué général, ont présenté pratiquement l’intégralité du programme de la Sélection Officielle dans toutes ses déclinaisons (quelques films peuvent encore s’y ajouter), avec au total une cinquantaine de films dont une vingtaine en compétition. (Photo © Stéphanie Branchu / Why Not Productions : Jeanne du Barry (Maïwenn) et Johnny Depp (Louis XV) dans Jeanne du Barry)

Ce que l’on retiendra ? Quelques confirmations. Le nouveau film de Maïwenn sera bien en ouverture le 16 mai. Jeanne du Barry retrace la vie de la favorite du roi Louis XV, avec un casting de luxe : Johnny Depp, Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory, Noémie Lvovsky et India Hair. Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, avec LeoDiCaprio et Robert de Niro sera de la partie. Double Palme d’or, le cinéaste suédois Ruben Östlund, comme cela avait été annoncé, présidera le jury et succèdera à l'acteur français Vincent Lindon.

Les médias ont d’autre part retenu que cette 76ème sélection s’est révélée plus ouverte aux réalisatrices, toujours très minoritaires, avec cette année six réalisatrices en lice pour la Palme d’Or. Parmi elles, Catherine Breillat et Justine Triet, deux cinéastes françaises et bien sûr Maïwenn.

Des stars et des géants du cinéma aussi sont attendus sur les marches du palais comme Harrison Ford, héros du cinquième volet de la saga, “Indiana Jones et le Cadran de la Destinée”, Leonardo Di Caprio et Robert Deniro, acteurs fétiches de Martin Scorsese, Lily-Rose Depp et la star de la musique The Weeknd, à l’affiche dans The Idol, et bien d’autres. Après les années difficiles de la crise Covid, la fête sera belle en mai.