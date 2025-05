Festival de Cannes : les temps forts de la 78ème édition

Bye-bye le 78ème Festival de Cannes. Il s’est achevé samedi sur une Palme d’or incontestée : celle qui a été remise par Juliette Binoche, la présidente du jury, au cinéaste iranien Jafar Panahi pour “Un simple accident”. Une cérémonie de clôture qui a donné quelques sueurs froides aux organisateurs et aux festivaliers en raison de la gigantesque panne d’électricité du début de matinée. Due à deux actes malveillants, cette panne de grande ampleur et de longue durée (160.000 foyers concernés), a immobilisé Cannes pendant toute une partie de la journée et a fait craindre un blocage complet du festival. Mais le Palais cannois est équipé en générateurs électriques et le “show” a pu continuer jusqu’au point d’orgue de la cérémonie de clôture. (Photo DR : la Palme d'or à Jafar Panahi pour "Un simple accident".)

De cette édition 2025, on retiendra quelques temps forts et moments d’émotion. En vrac, cette Palme d’or d’honneur remise à Robert de Niro par Leonardo DiCaprio et cette photo des deux stars américaines avec Quentin Tarantino sur la scène de la salle Louis Lumière, le discours d’ouverture très politique de Juliette Binoche avec un hommage appuyé à la photojournaliste palestinienne Fatima Hassouna, disparue mi-avril dans un bombardement israélien à Gaza alors que son documentaire venait d’être sélectionné pour le festival. A ce chapitre des hommages également, la chanson de Mylène Farmer en mémoire de David Lynch disparu en janvier dernier, l’accueil chaleureux à Pierre Richard, 90 ans, “L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme” et qui a fait rire plusieurs générations.

Temps forts encore sur tapis rouge avec les militaires ukrainiens accompagnant la bande à Bono et l’équipe U2, l’incroyable arrivée de Wes Anderson à bord d’un bus avec une partie du casting XXL de The Phoenician Scheme, l’ovation à Tom Cruise venu présenter le 8ème volet de la saga “Mission Impossible”. On en oublie évidemment dans un festival foisonnant qui a réuni à Cannes, la planète cinéma et tous les problèmes d'un monde en ébullition.